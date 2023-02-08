راؤول غونزاليس يرفض تدريب ليدز يونايتد

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "اس" ان أسطورة ريال مدريد، راؤول غونزاليس، تلقى عرضًا جديدًا لتدريب ليدز يونايتد خلفًا لجيسي مارش.



واشارت الصحيفة ان مدرب ريال مدريد "كاستيا" سبق وتلقى، عرضًا لتدريب أستون فيلا منذ أشهر قليلة، قبل تولي أوناي إيمري المسؤولية.



ولكن رفض راؤول العرض المقدم من ليدز يونايتد، كما لم يقبل عرض أستون فيلا الذي سبقه، وذلك لانه قرر البقاء في منصبه الحالي.



وحقق راؤول نجاحات كبيرة رفقة ريال مدريد "كاستيا"، وتم اقتراح اسمه أكثر من مرة لقيادة الميرنغي.



يذكر ان راؤول يهدف لتولي القيادة الفنية لريال مدريد، خلال الموسم المقبل، حال عدم بقاء الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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