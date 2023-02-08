الأربعاء 08-02-2023
الوكيل الاخباري

التنمية الاجتماعية: إخلاء 73 أسرة لأماكن آمنة خلال المنخفض الجوي

أردوغان يمنح كل عائلة متضررة من الزلزال مبلغا ماليا: لن تباتوا في العراء بل في الفنادق!

4060 ميجاواط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الموازنة تحت القبة الأحد المقبل

بلدية بيرين تتعامل مع انهيارات صخرية وإغلاق طرق بسبب تراكم الثلوج

الأول في سنوات.. المركزي الإماراتي يمنح رخصة مصرفية لبنك روسي

فتح الطرق في مناطق بلدية الكرك الكبرى

الفحيص: تحذيرات من الجليد والانزلاقات على طريق البكالوريا

بلدية بصيرا: فتح الطرق الرئيسية بمنطقتي بصيرا وغرندل في الطفيلة

نقيب الالبسة: توقف تصدير الملابس التركية للأردن و 23% منها مصدرها غازي عنتاب و كهرمان

الأربعاء، 08-02-2023 01:07 م

راؤول غونزاليس يرفض تدريب ليدز يونايتد

22023894653449965095


الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "اس" ان أسطورة ريال مدريد، راؤول غونزاليس، تلقى عرضًا جديدًا لتدريب ليدز يونايتد خلفًا لجيسي مارش.

واشارت الصحيفة ان مدرب ريال مدريد "كاستيا" سبق وتلقى، عرضًا لتدريب أستون فيلا منذ أشهر قليلة، قبل تولي أوناي إيمري المسؤولية.

ولكن رفض راؤول العرض المقدم من ليدز يونايتد، كما لم يقبل عرض أستون فيلا الذي سبقه، وذلك لانه قرر البقاء في منصبه الحالي.

وحقق راؤول نجاحات كبيرة رفقة ريال مدريد "كاستيا"، وتم اقتراح اسمه أكثر من مرة لقيادة الميرنغي.

يذكر ان راؤول يهدف لتولي القيادة الفنية لريال مدريد، خلال الموسم المقبل، حال عدم بقاء الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023813471239992149

عرض عربي غير قابل للمنافسة لشراء مانشستر يونايتد

2202389304270580842

بداية كارثية لليفربول في عام 2023

220238135543644520423

ناد أوروبي يضيء ملعبه تضامنا مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا

22023894952410333912

فرانكفورت يتخطى دارمشتدات بكأس ألمانيا

2202389595197110422

يوفنتوس يفوز على سالرنيتانا بالدوري الايطالي

22023810106657746557

بعد الفوز على فلامنغو.. 500 ألف ريال لكل لاعب هلالي

أخبار متعلقة
1202326101412515548884 (1)

ديربي ناري بين ريال مدريد وأتلتيكو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

1202324154642206535588 (1)

تفاصيل عرض النصر السعودي لمودريتش

120232415734755362280

مشجع مغربي يفاجئ أنشيلوتي بطلب غريب في مباراة ريال مدريد وبلباو (فيديو)

1202324113556292652731

نجم ريال مدريد يقترب اكثر من برشلونة

1202324123052934728450

إعلان مفاجئ من جاريث بيل عقب اعتزاله

12023249435848106561

صحيفة سعودية: نادي النصر يحصل على توقيع مودريتش