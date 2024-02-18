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الأحد، 18-02-2024 02:38 م

رابطة الأندية توافق على طلب حسام حسن

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الوكيل الإخباري - عقد مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية برئاسة النائب أحمد دياب ، السبت ، اجتماعاً مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.

وعرض حسام حسن خطة عمله للمرحلة المقبلة أثناء فترات التوقف الدولي في شهري مارس/ آذار ويونيو / حزيران المقبلين.

وقال بيان صادر عن رابطة الأندية:" منذ انتخاب المجلس فإنه يقف دائمًا داعمًا لكل منظومة الكرة المصرية وتضع رابطة الأندية في الفترة القادمة مصلحة المنتخب الوطني الأول في أولى أولوياتها للاستعداد الجيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026".

وأضاف:" بناءً عليه قررت رابطة الأندية توقف الدوري بعد آخر مباراة يوم 12 مارس/ آذار قبل توقف الأجندة الدولية الأول ثم التوقف مرة أخرى بعد آخر مباراة يوم 27 مايو / أيار المقبل  قبل توقف الأجندة الدولية الثاني.. وسيتم الإعلان عن جدول مباريات الدوري بعد تعديلاته خلال 48 ساعة".

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