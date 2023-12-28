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الخميس، 28-12-2023 02:53 م

رابطة الدوري الإسباني تعاقب قائد ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - عاقبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مدافع وقائد ريال مدريد ناتشو فيرنانديز في أعقاب طرده من لقاء فريقه ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة الماضية من الدوري.

وتحصل ناتشو على البطاقة الحمراء المباشرة بعد التحامه بشكل عنيف في الدقيقة 57 من المباراة بلاعب ألافيس، سامو أوموروديون، وأوضح حكم اللقاء دياز دي ميرا في تقريره أن التدخل على الكرة في هذه اللقطة "تم استخدام القوة المفرطة فيه".

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري الإسباني، إيقاف ناتشو لمدة مباراة واحدة.

وتنص القاعدة التي استندت إليها الرابطة في عقاب ناتشو بمباراة واحدة فقط رغم تعرضه للطرد المباشر أن "العنف الناجم عن لقطة ذات صلة بلقطة تنافسية ويسبب ضررا يستوجب الطرد المباشر، لكن طالما لم تحدث أي عواقب خطرة، فإن العقوبة تكون بحدها الأدنى".

وعموما تتفاوت فئات العقوبات في الحالات الشبيهة من مباراة واحدة إلى الإيقاف لمدة ثلاث مباريات.

وبذلك سيغيب ناتشو عن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ويعاني ريال مدريد حاليا من نقص في خط الدفاع، بسبب إصابة ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو

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