رابطة الدوري الفرنسي توقف مدافعا دوليا 7 مباريات بسبب تضامنه مع غزة

الوكيل الإخباري - أوقفت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء مدافع فريق نيس الدولي الجزائري يوسف عطال 7 مباريات بسبب فيديو نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت وسائل الإعلام إنه تم إيقافه 7 مبارات بعد تحقيق قضائي أولي بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"معاداة السامية" في ظل التصعيد بين إسرائيل وحركة "حماس".



وسارع عطال الى حذف المنشور واعتذر لكن ناديه قرر في 18 أكتوبر الحالي إيقافه حتى إشعار آخر.



وكان مجلس الأخلاقيات الوطني في الاتحاد الفرنسي للعبة أحال الأمر إلى اللجنة التأديبية في الرابطة.



وأوضحت اللجنة التأديبية أن العقوبة "تسري اعتبارا من الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 الساعة 12:00 صباحا".



ومن الناحية الفنية، لن يتم إيقاف اللاعب من قبل الرابطة في مباراة كليرمون فيران ونيس في الدوري مساء الجمعة لكنه يظل موقوفا من قبل ناديه.



وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكد نادي نيس أنه لا يريد التعليق على الفور.



واستدعي عطال الذي كان مع منتخب بلاده منذ التاسع من أكتوبر وهي الفترة التي نشر فيها مقطع الفيديو، فور عودته إلى نيس من قبل مسؤولي النادي الذين تحدثوا معه.



وأوضح النادي "نود التأكيد على أن سمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك جميع موظفيه الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة"، مؤكدا "التزامه الراسخ بشأن انتصار السلام على كل الاعتبارات الأخرى".



وبدأ الادعاء الفرنسي الاثنين تحقيقا أوليا مع عطال بتهم "الدفاع عن الإرهاب".



ولجأ الاتحاد الفرنسي إلى مجلس الأخلاقيات التابع له للنظر بما نشره المدافع الجزائري من "دعوات إلى العنف"، وذلك وفق ما أفاد رئيسه يوم الأحد.



وفي منشور جديد الأحد، اعتذر عطال قائلا "أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك"، مضيفا أنه يريد "توضيح وجهة نظره من دون أي غموض أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أتعاطف مع جميع الضحايا".



وتعرّض لاعبو كرة قدم آخرون لانتقادات لدعمهم الشعب الفلسطيني على غرار الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة.



وتوجه هداف ريال مدريد الإسباني السابق الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي الاتحاد السعودي في حسابه على موقع "إكس" بـ"كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".

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كما نشر اللاعب الفرنسي السابق إيريك كانتونا المعروف بتأييده للفلسطينيين، نصا عبر صفحته على "إنستغرام" للكاتبة اللبنانية - الكندية نجوى ذبيان، كتب في بدايته أن "الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين لا يعني الدفاع عن حماس".

وسبق للمهاجم الجزائري الأصل الآخر نبيل فقير، لاعب ريال بيتيس الإٍسباني وبطل العالم لعام 2018 مع منتخب فرنسا، أن قدّم الأربعاء "دعما غير محدود لشعب فلسطين الذي يعاني من الفصل والتمييز العرقي لفترة طويلة"، آملا "عودة العدالة والسلام".

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