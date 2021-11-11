رابطة الليجا تعلن موعد موقعة ريال مدريد وسوسيداد

الوكيل الاخباري - أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات الجولة الـ16 من الليجا.



ووفقًا للحساب الرسمي لرابطة الليجا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تنطلق الجولة الجولة الـ16 من الدوري الإسباني يوم الجمعة 3 ديسمبر/ كانون أول المقبل بمباراة واحدة، تجمع بين غرناطة وديبورتيفو ألافيس.



وتستكمل المباريات يوم السبت 4 ديسمبر/كانون أول المقبل، بـ4 مباريات أبرزها برشلونة مع ريال بيتيس، كما يصطدم ريال مدريد بنظيره ريال سوسيداد.



وتستمر الجولة يوم الأحد 5 ديسمبر/كانون أول بـ4 مباريات، أبرزها فالنسيا ضد سيلتا فيجو، وتختتم المباريات في اليوم التالي بمباراة خيتافي وأتلتيك بلباو.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 27 نقطة، خلف ريال سوسيداد صاحب الصدارة (28 نقطة).

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