الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد بعد ترفيعه: الحمدلله رب العالمين

التعليم العالي تعلن موعد تقديم طلبات المنح والقروض - رابط التقديم

وزير العمل: إطلاق برنامج التشغيل الوطني مطلع 2022

التوثيق الملكي يصدر كتاب تاريخ معان الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإدارية

الملك يوجه رسالة الى ولي العهد

الأردن بخير يتصدر تويتر

إضافة عداد الكيلومترات على فحص المركبات ابتداء من العام المقبل

انقلاب على حالة الطقس يوم السبت والارصاد تحذر من السيول

هدر كميات كبيرة من المياه بالشارع العام في دير علا

13 فريقا لمراقبة تطبيق أوامر الدفاع في جرش

الخميس، 11-11-2021 02:10 م

رابطة الليجا تعلن موعد موقعة ريال مدريد وسوسيداد

11202110205356392638349


الوكيل الاخباري - أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات الجولة الـ16 من الليجا.

ووفقًا للحساب الرسمي لرابطة الليجا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تنطلق الجولة الجولة الـ16 من الدوري الإسباني يوم الجمعة 3 ديسمبر/ كانون أول المقبل بمباراة واحدة، تجمع بين غرناطة وديبورتيفو ألافيس.

وتستكمل المباريات يوم السبت 4 ديسمبر/كانون أول المقبل، بـ4 مباريات أبرزها برشلونة مع ريال بيتيس، كما يصطدم ريال مدريد بنظيره ريال سوسيداد.

وتستمر الجولة يوم الأحد 5 ديسمبر/كانون أول بـ4 مباريات، أبرزها فالنسيا ضد سيلتا فيجو، وتختتم المباريات في اليوم التالي بمباراة خيتافي وأتلتيك بلباو.
يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 27 نقطة، خلف ريال سوسيداد صاحب الصدارة (28 نقطة).

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120211015527133391520

كواليس مثيرة في علاقة راموس وميسي داخل باريس سان جيرمان

1120211112274608634462

جيرارد مدربا لأستون فيلا

112021119172492336264

ليفربول يخطط لإجراء 3 صفقات لتعويض غياب محمد صلاح

11202110155028719718959

ميسي قد يعود إلى برشلونة مع قدوم تشافي!

1120219135736126503668

السلط ،، ما حصل إنجاز والقادم سيكون إفضل بشرط الاستقرار

84743234_1543807589091359_7108749888011108352_n

مؤقتة الوحدات تكشف حقيقة إجراء التعاقدات

أخبار متعلقة
gfgfdg

ترتيب الدوري الاسباني بعد انتهاء الجولة 13

10202127101430413581953

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

10202130155431196843670

فينيسيوس يقود الريال لصدارة الدوري الإسباني

19_2021-637702367887481929-748

ريال مدريد يواجه إلتشي في الليغا

1020212805427614044777

ريال مدريد يهدر فرصة تصدر الدوري الإسباني

1635372542c1d3424bd470b20c3e1bb67ffbf3249e

برشلونة يعلن رسمياً إقالة رونالد كومان