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الخميس، 16-03-2023 03:47 م

راشفورد يقود التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ريال بيتيس

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الوكيل الإخباري - يستقبل ريال بيتيس الإسباني، نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ملعب بينتو فيامارين، مساء اليوم الخميس، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وحسم مانشستر يونايتد لقاء الذهاب على ملعبه أولد ترافورد الأسبوع الماضي بنتيجة (4-1).

وسجل رباعية الشياطين الحمر ماركوس راشفورد وأنتوني وبرونو فيرنانديز وفوت فيجهورست، بينما أحرز هدف الفريق الإسباني الوحيد أيوزي بيريز.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لمباراة اليوم بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا":

مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا- رافائيل فاران- ليساندرو مارتينيز- لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو- فريد- برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جادون سانشو- ماركوس راشفورد- فوت فيجهورست.

ريال بيتيس

حراسة المرمى: روي سيلفا

خط الدفاع: خوان ميراندا- جيرمان بيزيلا- إدجار جونزاليس- يوسف سابالي

خط الوسط: جيدو رودريجيز- ويليام كارفالو- سيرجيو كاناليس- خواكين

خط الهجوم: أيوزي بيريز- بورخا إيجليسياس

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