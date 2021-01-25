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الإثنين، 25-01-2021 04:57 م

راموس الى باريس سان جيرمان مجانا !!

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الوكيل الإخباري _ يقترب النجم سيرجيو راموس من مغادرة صفوف فريقه، نادي ريال مدريد، نحو باريس سان جيرمان، بحسب ما أوضحته آخر المستجدات الصحفية الواردة صباح اليوم الإثنين.

راموس البالغ من العمر 34 عامًا، دخل في خلاف شديد مع فلورينتينو بيريز، رئيس نادي العاصمة الإسبانية مدريد، إذ يرغب اللاعب في الحصول على عقد جديد، يضمن بقاءه في سانتياجو برنابيو حتى صيف 2024، بينما تصر إدارة الريال على منحه عامًا واحدًا فقط.

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وأفادت إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية، أن قائد ريال مدريد تلقى عرضًا ضخمًا من باريس سان جيرمان، أبدى موافقته عليه.


الإذاعة المقربة من البيت المدريدي، أشارت إلى أن نادي العاصمة الفرنسية باريس قدم إلى سيرجيو عرضًا، بعقد مدته 3 مواسم، مع راتب تصل قيمته إلى 15 مليون يورو سنويًا.

وشددت على أن الريال لم يعد بإمكانه تقديم العرض نفسه، سواء من ناحية مادية، أو من جانب إداري، حيث يتبع بيريرز سياسة العام الواحد لمن هم أكبر من 30 عامًا.

يذكر أن راموس دخل الفترة الحرة في يناير الجاري بصفة رسمية، ما يعني أنه يمتلك الحق قانونيًا في أن يتم انتقاله إلى أي نادٍ آخر، مجانًا.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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