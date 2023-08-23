راموس تحت رادار عملاق تركي جديد

الوكيل الإخباري - اقترب الإسباني سيرجيو راموس نجم باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق، من الانتقال للعب في الدوري التركي.



ورحل راموس عن سان جيرمان، هذا الصيف، بعد انتهاء عقده في حديقة الأمراء.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن راموس اقترب من الانتقال لصفوف جالطة سراي التركي.



وأضافت الصحيفة، أنه في حالة تأهل جالطة سراي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حال عبور مولده النرويجي في المرحلة التمهيدية، سيكون أقرب لضم راموس.



وكان راموس قريبًا من الانتقال لصفوف بشكتاش التركي، لكن لم يتم التوصل لاتفاق حول الراتب.



ويريد راموس الحصول على 15 مليون يورو في موسمين، بينما سيعرض جالطة سراي 10 ملايين فقط.

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