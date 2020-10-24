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السبت، 24-10-2020 04:08 م

راموس على موعد مع رقم تاريخي في كلاسيكو الليلة

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ملاعب - وكالات

 

سيقود سيرخيو راموس كتيبة ريال مدريد في ملعب "الكامب نو"، في كلاسيكو الأرض، ضد الغريم التقليدي برشلونة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر "الليغا" لكرة القدم.


وأعلن مدرب المرينغي زين الدين زيدان الجمعة، عن تعافي راموس من الإصابة في الركبة، في المؤتمر الصحفي لما قبل المباراة، مؤكدا تواجده مع الفريق ومشاركته بعد غيابه عن مواجهة الفريق الأبيض ضد شاختار دونيتسك بدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها بنتيجة 2-3.

ويعتبر راموس هو أكثر لاعب شارك في مباريات الكلاسيكو برصيد 44 مباراة (في جميع المسابقات)، وتلقى هزيمة في 22 مباراة (47%) و14 انتصارا (31%) و10 تعادلات (22%)، وسجل 4 أهداف جميعها بالرأس.

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المصدر : ملاعب 

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