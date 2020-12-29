راموس مجاناً بعد أيام

الوكيل الإخباري _ زاد برنامج التشيرينغيتو من حالة التوتر لدى عشاق نادي ريال مدريد، بسبب مستقبل القائد سيرجيو راموس الذي لم يتم تجديد العقد الخاص به مع النادي الملكي حتى هذه اللحظة رغم نهايته في صيف العام المقبل 2021.



ونشر الحساب الرسمي للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة كتب فيها التالي: “3 أيام حتى يصبح راموس مجانيًا، هل سيتم التجديد له؟”.







يذكر أن القائد يحق له التوقيع مع أي نادي آخر بدءًا من يوم 1 يناير المقبل في حالة عدم التجديد مع الريال، على أن ينتقل بصفة مجانية إلى ذلك النادي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.





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المصدر : ملاعب



