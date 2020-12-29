الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار نهائي بشأن حظر الجمعة الشامل

حدثان مأساويان يهـزان البلقاء بوفاة 3 أطفال

إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

أسماء الذكور والإناث الأكثر تداولا في المملكة عام 2020

تباين آراء الأردنيين حول أخذ لقاح كورونا

أسعار الذهب الثلاثاء 29/12/2020

إربد .. المستشفى الميداني العسكري الثاني يباشر عمله

وفيات الثلاثاء 29/12/2020

توضيح حكومي بشأن صرف المعونات الشهرية المتكررة

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الثلاثاء

الثلاثاء، 29-12-2020 01:10 م

راموس مجاناً بعد أيام

fa51eb92-c3c5-4ed1-ba22-d4ccec9c1ae9


الوكيل الإخباري _ زاد برنامج التشيرينغيتو من حالة التوتر لدى عشاق نادي ريال مدريد، بسبب مستقبل القائد سيرجيو راموس الذي لم يتم تجديد العقد الخاص به مع النادي الملكي حتى هذه اللحظة رغم نهايته في صيف العام المقبل 2021.

ونشر الحساب الرسمي للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة كتب فيها التالي: “3 أيام حتى يصبح راموس مجانيًا، هل سيتم التجديد له؟”.



يذكر أن القائد يحق له التوقيع مع أي نادي آخر بدءًا من يوم 1 يناير المقبل في حالة عدم التجديد مع الريال، على أن ينتقل بصفة مجانية إلى ذلك النادي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1-1207919

بيكيه يحطم جماهير برشلونة بكذبة سخيفة

b9e6e816-4ce4-4076-a4ce-27e1335cf5b2

خبر سار لجماهير ‎الهلال السعودي

5fea66ad4c59b75b2313ba41

مدرب تشيلسي يعلق على عودة زياش المصاب

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

49197680_401

ميسي الياباني يتوسل إلى ريال مدريد

أخبار متعلقة
12202025235828976834841

حقيقة رحيل الثلاثي راموس ومودريتش وفاسكيز عن ريال مدريد

_109355531_d49e9f58-d688-46c3-9aac-6b5d13c3276a

راموس يقرر مغادرة ريال مدريد

124-154223-sergio-ramos-34years_700x400

راموس يوجه رسالة للجماهير بعد حسم الديربي