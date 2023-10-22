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الأحد، 22-10-2023 04:14 م

راموس: من الرائع مقابلة ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - وجه سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية، رسالة إلى جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مواجهة ريال مدريد بالدوري الإسباني.

والتقى الفريقان أمس السبت، ضمن الجولة العاشرة من الليجا، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

ونشر راموس، على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورا له من المباراة، وكتب عليها: "حصلنا على نقطة بفضل الشخصية والإقناع. أداء رائع من الفريق والجماهير. هذا طريقنا من أجل التحسن.. من الرائع أن ألتقي بريال مدريد مرة أخرى".

وتقدم إشبيلية في المباراة بهدف سجله ديفيد ألابا بالخطأ في مرمى الريال بالدقيقة 74، لكن داني كارفاخال نجح في تسجيل التعادل للفريق الملكي في الدقيقة 78.

ورفع الريال رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن جيرونا و4 نقاط عن برشلونة، ورفع إشبيلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر.

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