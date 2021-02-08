راموس يحرج مسؤولي ريال مدريد !

الوكيل الإخباري _ كشفت الليكيب الفرنسية عن إن سيرخيو راموس نجم دفاع منتخب أسبانيا أبلغ ريال مدريد بقراره النهائي في ملف تجديد عقده.





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راموس أبلغ الإدارة بأنه يريد تجديد تعاقده لمدة موسمين مع الإبقاء على راتبه السنوي المقدر ب12 مليون يوروعكس رغبة مسؤولي ريال مدريد الذين يرغبون بتخفيض راتبه إلى 10 ملايين يورو.





راموس أبلغ المقربين منه ” كيف يدعون المشاكل المالية وهم يريدون شراء مبابي ب 150 مليون مع راتب سنوي قيمته 20 مليون يورو ” راموس بهذا يكون قد أحرق كل أوصال المودة بينه وبين مسئولي الفريق الملكي !



المصدر : ملاعب



