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الثلاثاء، 01-08-2023 11:37 ص

راموس يختار اللعب ضد ميسي

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية عن أن سيرجيو راموس استقر على وجهته المقبلة عقب رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي.

ذكرت الصحيفة أن النجم الإسباني اقترب من إتمام الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه إلى لوس أنجلوس غالاكسي في صفقة انتقال حر.

وأضافت: "راموس بعدما كان مرشحاً للعب في إنتر ميامي ومزاملة النجم ليونيل ميسي مجددأ بعدما لعبا سوياً في النادي الباريسي، ولكن مدافع ريال مدريد السابق، سيلعب ضد النجم الأرجنتيني عقب ذكريات لا تنسي في "كلاسيكو" إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة".

وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً كان لديه عرضاً من الهلال السعودي، ولكنه اختار الانتقال إلى الدوري الأمريكي إذ أنه سيزامل مدافع يوفنتوس السابق جورجيو كيليني.

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