راموس يسجل الهدف رقم 10 آلاف في دوري الأبطال

الوكيل الإخباري - سجل الإسباني سرجيو راموس الهدف رقم 10 آلاف في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حين أحرز هدف التقدم 1-0 لإشبيلية أمام إيندهوفن الهولندي.



وأصبح راموس المدافع الأكثر تهديفاً في تاريخ دوري الأبطال، وسجل هدفه الأول مع إشبيلية منذ عودته إليه بعد 18 عاماً عقب رحيله إلى ريال مدريد.



وكان إيمرسون هو الذي سجل الهدف رقم 9000 في تاريخ دوري الأبطال عام 2021 وهو في صفوف تشيلسي.

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وكان الأرجنتيني إريك لاميلا، زميل راموس في إشبيلية أيضاً هو الذي سجل الهدف رقم 8000 في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بحسب بيانات (بيسوكر برو).



وبهدفه في مرمى إيندهوفن، أصبح راموس المدافع الأكثر تهديفياً في تاريخ دوري الأبطال برصيد 17 هدفاً في 141 مباراة.

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