راموس يوجه رسالة لجماهيره عبر تويتر

الوكيل الإخباري _ وجه “سيرجيو راموس”، قائد “ريال مدريد”، رسالته الأولى عقب إجرائه العملية الجراحية، بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

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وكتب “راموس”، على حسابه في تويتر: “مرحباً بالجميع! كل شيء يسير مثلما خطط له. أفكر بالفعل في العودة إلى العمل وإلى الملعب في أسرع وقت ممكن. شكراً جزيلاً على كل الرسائل والدعم”.



وأضاف: “في النهاية، اضطررت لإجراء عملية جراحية. لا أحد يحب أن يكون في هذا الموقف، لكن كل شيء أصبح الآن رائعاً بفضل الله”.



وتابع: “كانت العملية بناء على نصيحة طبية ولم يكن لدي أي خيار آخر. أردت فقط أن أقول إنني سعيد بكيفية تحول الأمور وسأحاول العودة في أقرب وقت ممكن لمساعدة الفريق. لأنه لا يزال هناك وقت طويل في الموسم الحالي”.

وأردف: “أود أيضا أن أشكر الدكتور لايز وفريقه على المعاملة الرائعة والعمل الذي قاموا به أثناء الجراحة”.



واختتم: “كيف أستطيع ألا أشكركم جميعاً على رسائل المودة التي لمست قلبي وتدفعني نحو العودة بقوة”.



المصدر : ملاعب



