راموس يوضح حقيقة لعبه بجانب محمد صلاح

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية إسبانية حقيقة تلقي مدافع فريق ريال مدريد سيرجيو راموس عرضًا من نادي ليفربول الإنجليزي للحصول على خدماته في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.





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وسينتهي العقد الحالي للاعب الإسباني مع اللوس بلانكوس في صيف 2021.

ولم يتوصل راموس إلى أي اتفاق مع إدارة النادي الملكي حول تجديد عقده وهو ما أدى إلى انتشار التكهنات حول مستقبله.





وذكرت تقارير صحفية في الفترة الماضية أن راموس يتواجد على رادار عدة أندية مثل ليفربول وباريس سان جيرمان.



وأفادت تقارير أنه بالرغم من واقعة راموس مع نجم ليفربول محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 والتسبب في إصابته بشكل قوي في الكتف، إلا أن الريدز لديه رغبة في ضمه.



وتواصلت شبكة "abc" الإسبانية مع راموس، حسب ما أفادت، والذي نفى تلقيه أي عروض من نادي ليفربول لضمه.



كما نفى راموس حصوله على أي عروض من باريس سان جيرمان لضمه نهاية الموسم الحالي.



وأوضحت أن عائلة راموس أكدت أن ريال مدريد لم يطرح سيرجيو في سوق الانتقالات ومن ثم لا توجد عروض من أي نادِ.







المصدر : ملاعب



