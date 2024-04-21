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الأحد، 21-04-2024 03:24 م

رباعية باريس تدفع برشلونة لقرار مفاجئ

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الوكيل الإخباري - فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، عن تراجع إدارة برشلونة، عن قرار عدم بيع نجمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة سيستمع للعروض المقدمة للمدافع  رونالد أراوخو.

وأضافت الصحيفة: "الخسارة برباعية ضد باريس سان جيرمان، تركت جروحا مفتوحة، وبعض الشكوك حول استمرارية بعض اللاعبين، وأحدهم أراوخو الذي كان غير قابل للمساس أو الرحيل".

ويحتاج برشلونة، إلى بيع أحد نجومه هذا الصيف لتحقيق التوازن في حساباته، لتتماشى مع قانون اللعب المالي النظيف.

وأشار التقرير، إلى أن برشلونة يمكن أن يحصل على عرض بقيمة أكثر من 100 مليون يورو، وهو مبلغ لا يمكن تعويضه فيما يخص بيع مدافع.

وتابعت الصحيفة: "الثقة في كوبارسي كبيرة جدًا، لدرجة أن النادي يعتقد أنه مع وجود قلب دفاع آخر صاحب خبرة يمكن ضمه مجانا مع المجموعة الحالية فسيتم تعويض أراوخو".

وأوضحت "سبورت"، أن الخطأ الجسيم لأراوخو ضد باريس سان جيرمان وضعه أيضًا أمام نيران الانتقادات.

وأفادت الصحيفة، أن أراوخو لن يمانع الانتقال لناد جيد والحصول على راتب مرتفع.

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