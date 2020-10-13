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الثلاثاء، 13-10-2020 11:14 ص

رحيل ثلاثي النصر الكبير.. طرد وإعارة وانتقال إلى الاتحاد

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الوكيل الإخباري _ كشف مجلس إدارة نادي النصر، من عمله في الساعات الأخيرة، لإبعاد عدد من اللاعبين، عن الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

والنصر يحتاج إلى تقليل عدد اللاعبين في قائمته، وذلك بعد حسم 11 صفقة جديدة، استعدادًا للموسم الرياضي 2020-2021، وهم: "أمين بخاري، علي لاجامي، عبدالله الشنقيطي، أسامة الخلف، كيم جين سو، عبدالعزيز العلاوي، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، سلطان العنزي، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز".

ووفقًا لآخر التقارير الصحفية، فإن نادي النصر، نجح في التخلص رسميًا من 3 نجوم كبار، قبل بداية الموسم الجديد؛ وهم:


1- حارس المرمى أمين بخاري.


2- قلب الدفاع عمر هوساوي.
3- متوسط الميدان البرازيلي بيتروس.


* أمين بخاري
انتقال أمين بخاري، حارس مرمى نادي النصر، إلى فريق الباطن، في الميركاتو الصيفي الحالي، لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

واشترط النصر، اشترط على الباطن، حصول بخاري، على دقائق لعب معينة، وهو ما وافق عليه النادي الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين.

* عمر هوساوي
كشف الإعلامي الرياضي علي الغامدي، عن اتفاق نادي النصر، مع قلب دفاعه عمر هوساوي، على فسخ التعاقد بـ"التراضي".

ولفت الغامدي في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هوساوي، سينتقل إلى نادي الاتحاد، بعد فسخ عقده رسميًا، مع النصر.

* بيتروس أراوخو
صحيفة "اليوم"، أعلنت عقد مجلس إدارة نادي النصر، اجتماعًا مع البرازيلي بيتروس، لفسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

وشددت الصحيفة، على أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، رفض الإبقاء على بيتروس، رغم تجديد اللاعب عقده لعامين، ورغبته في الاستمرار مع الفريق.

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المصدر : ملاعب 

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