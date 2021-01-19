رحيل مارسيلو عن نادي ريال مدريد بشكل قريب

الوكيل الإخباري _ بات رحيل النجم البرازيلي مارسيلو عن نادي ريال مدريد الإسباني احتمالًا مطروحًا بقوة. وذلك بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي في تشكيلة المدير الفني زين الدين زيدان.





وفقد النجم مارسيلو مكانه في التشكيلة الأساسية للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لصالح الفرنسي فيرلاند ميندي. حيث جلس على مقاعد البدلاء في معظم مباريات الموسم. في الوقت الذي تعرض له ريال مدريد للهزيمة في معظم المباريات التي شارك فيها القائد الثاني للميرينجي.



وتتابع عدد من الأندية موقف مارسيلو مع ريال مدريد من أجل التحرك للتعاقد معه في حالة رحيله عن النادي الملكي خلال الفترة المقبلة. ويعتبر أبرز المهتمين هو نادي موناكو الفرنسي، كما أوضحت شبكة “بي إن سبورتس فرنسا”.



وأشارت الشبكة إلى أن النادي الفرنسي يرغب في الحصول على خدمات الظهير الأيسر البرازيلي. إذ قدم له عرضًا يمتد لثلاث سنوات يحصل بموجبه على راتب سنوي يبلغ 6 مليون يورو.



وفي حال وافق مارسيلو على الانتقال إلى موناكو، فسيضع حدًا لمسيرته التي امتدت مع ريال مدريد لمدة تزيد عن 10 سنوات. كما سيعني ذلك تخفيض راتبه، إذ يحصل حاليًا على حوالي 9 مليون يورو سنويًا مع الميرينجي.

وأكد التقرير أن ما يبدو مؤكدًا هو أن اللاعب لن يغادر ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. بل سيؤجله إلى الصيف في حال اتخذ القرار.



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المصدر : ملاعب



