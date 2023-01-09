الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

دورة لأصدقاء الشرطة في مركز شابات عبين عبلين بعجلون

جمعية لغة الضاد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نقابة الصحفيين تنعى الزميل جواد مرقة

جلسة تعريفية في الكرك حول جائزة الحسين للعمل التطوعي

أرقام سيارات مميزة للبيع بالمزاد العلني

الجامعة الهاشمية توقع 5 مذكرات تفاهم مع جامعات عراقية

الملك يؤكد أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين الأردن والولايات المتحدة

الكرملين يدين أعمال الشغب في البرازيل ويؤكد دعمه للرئيس دا سيلفا

الملك في دارة الراحل عبدالسلام المجالي

الخارجية الروسية تعلق على الأحداث في البرازيل

الإثنين، 09-01-2023 03:12 م

ردة فعل غاضبة بعد استغناء النصر عنه.. أبو بكر يكشف عن موقفه من رونالدو

1202399196903231087


الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير صحفية، رد فعل الكاميروني فينسنت أبو بكر، بعد استغناء نادي النصر عن خدماته وتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو بدلا منه في كشوفات الفريق، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال فينسنت أبو بكر، في أول ردة فعل غاضبة بعد استغناء نادي النصر عن خدماته: "لطالما اعتقدت أن ميسي أفضل من رونالدو، لكن بعد أن تدربت مع رونالدو اكتشفت أنني على صواب"، وذلك وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلا عن "إن تي في سبور"، التي أوضحت أن الكاميروني أبو بكر البالغ من العمر 30 عامًا لم يترك أي شك في أنه لا يكن أي حب لمهاجم ريال مدريد السابق.

اضافة اعلان


وكان أبو بكر هو اللاعب الذي ضحى به النصر لفتح خانة لتسجيل كريستيانو رونالدو، الذي غاب نادي النصر يوم الجمعة الماضي في مباراته أمام ضيفه الطائي (2-0) يوم الحد الماضي، بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه لمباراتين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وينتظر الظهور الرسمي لـ"صاروخ ماديرا" لأول مرة بقميص "العالمي" يوم الأحد المقبل.


وقالت الصحيفة إن أبو بكر ليس الوحيد الذي يبدو أنه يدعم ميسي ويفضله على حساب رونالدو، وأضافت: "من المؤكد أن بعض تصريحات المدير الفني لفريق النصر الفرنسي رودي غارسيا لم تتفق بشكل جيد مع البرتغالي، عندما قال: "حاولت إحضار ميسي من الدوحة" في المؤتمر الصحفي قبل وقت قصير من وصول كريستيانو إلى الأراضي العربية، وإن كانت مزحة بسيطة من المدرب، لكنه لم يخف إعجابه بليونيل ميسي.


وأضافت الصحيفة الإسبانية، نقلا عن الصحفي بن جاكوبس، إن أبو بكر لم يفسخ عقده مع النصر بعد، لكن الأمور تسير في هذا الاتجاه، حيث تتواصل المحادثات لإيجاد أفضل حل بين الطرفين.


وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، قد كشفت سابقا أن إدارة نادي النصر توصلت إلى اتفاق مع فينسنت أبو بكر، على رحيله من النادي بنظام الإعارة لأحد الأندية الأوروبية، حيث كشف المصدر أن المهاجم الكاميروني يملك عرضين، الأول من مانشستر يونايتد والآخر من نادي فنربخشة التركي، ومن المحتمل أن يغادر أبو بكر إلى النادي الانجليزي، لقوة العرض ورغبة النادي في استقطابه، وتبقى فقط مخاطبة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإسقاط اسم اللاعب الكاميروني، وتسجيل الوافد الجديد كريستيانو رونالدو في كشوفات النادي بعد وصول بطاقته الدولية.

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120239144245581952087

الفيصلي ينهي المطالب المالية للناطور وأبو جعفر

120239124156358117626

رونالدو قد يخوض مباراته الأولى بقميص النصر ضد باريس سان جيرمان

120239112521601259040

رد فعل مفاجئ من زيدان على تجديد عقد ديشامب

12023911228718547548

جمهور تشيلسي ينقلب على بوتر

12023995359716236626 (1)

الركراكي يكشف.. ماذا قال له حكيمي قبل مواجهة مبابي؟

120239103737241529061

لاعب برشلونة مهدد بالإيقاف 12 مباراة

أخبار متعلقة
120231969484041110

السعودية.. نفاد قمصان رونالدو من متجر النصر خلال ساعة

1220222292516888459257

الكشف عن موعد الإعلان عن تعاقد النصر السعودي مع رونالدو