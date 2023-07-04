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الثلاثاء، 04-07-2023 03:14 م

رد حاسم من ديبالا على العروض السعودية

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الوكيل الإخباري - رد الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما، على العروض التي حصل عليها من دوري روشن السعودي للمحترفين، في الصيف الحالي.

وكان باولو ديبالا قد تلقى مجموعة عروض من أندية سعودية في الأسبوع الماضي، وعلى رأسها الهلال.

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فقد رفض باولو ديبالا، كل العروض السعودية التي حصل عليها، وينوي الاستمرار مع روما في الموسم المقبل.

ويمتد عقد باولو ديبالا مع ذئاب روما حتى يونيو/حزيران 2025، وهناك شرط جزائي بقيمة 20 مليون يورو لأندية الكالتشيو، و12 مليون يورو فقط للأندية خارج الدوري الإيطالي. 

يذكر أن روما من جانبه لا يريد الانفصال عن نجمه الأرجنتيني هذا الصيف، خاصة مع إصابة تامي أبراهام الذي سيبقى بعيدا عن الملاعب حتى 2024.

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