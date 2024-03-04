رد حاسم من لياو على عرض باريس سان جيرمان

الوكيل الإخباري - رد الجناح الأيسر الدولي البرتغالي رفاييل لياو، نجم ميلان، بشكل حاسم على العروض الأخيرة التي تلقاها للرحيل عن فريقه الإيطالي، في الميركاتو الصيفي المقبل.



ربطت عدة تقارير لياو بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، ليكون بديلًا للفرنسي كيليان مبابي، الذي بات على أعتاب ارتداء قميص ريال مدريد.



كما كان هناك العديد من التقارير تربط اللاعب البرتغالي بأندية تشيلسي وآرسنال ونيوكاسل يونايتد.



وقال لياو في تصريحات نقلها فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" وخبير الانتقالات، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الإثنين: "مستقبلي واضح للغاية، إنه هنا في ميلان".



وأضاف: "أنا مرتبط بعقد حتى 4 أعوام مقبلة، ميلان ساعدني في ظروف صعبة ولن أنسى ذلك، أريد الفوز مرارًا وتكرارًا في ميلان، تركيزي منصب على هذا الأمر".



وكان لياو وقع على عقد جديد مع ميلان مدته 5 مواسم إضافية، سيحصل خلالها على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو مع زيادات طفيفة كل سنة.



ويتضمن عقده الجديد مع الروسونيري شرطًا جزائيًّا بقيمة 175 مليون يورو وفقًا لتقارير إيطالية.



وانتقل لياو من ليل الفرنسي إلى ميلان في 2019، ولعب حتى الآن 196 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 52 هدفًا وقدَّم 44 تمريرة حاسمة.

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