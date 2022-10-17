رد فعل رونالدو بعد استبداله في مباراة نيوكاسل (فيديو)

الوكيل الإخباري - أدخل مدرب مانشستر يونايتد، إيريك تين هاغ، نفسه في أزمة جديدة مع نجم فريقه، كريستيانو رونالدو، في اللقاء الذي جمع "الشياطين الحمر" مع نيوكاسل، أمس الأحد، ضمن الدوري الإنجليزي.



وبعد أن أعاد المدرب الهولندي، النجم البرتغالي إلى التشكيلية الأساسية، قرر استبداله في الدقيقة 71 من مباراة يونايتد ضد ضيفه نيوكاسل، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

اضافة اعلان

قرار تين هاغ لم يتقبله "الدون"، الذي ظهر عبر كاميرات النقل غير راض على الخطوة التي أقدم عليها مدربه، الذي زج بماركوس راشفود كبديل له، على أمل تغيير النتيجة، لكن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي.



ويعاني رونالدو كثيرا هذا الموسم، حيث لم يعد يشارك بشكل منتظم في مباريات مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، واكتفى بتسجيل هدف واحد في المسابقة حتى الآن.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.

ملاعب