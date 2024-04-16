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الثلاثاء، 16-04-2024 03:05 م

رد فعل صلاح بعد سقوط ليفربول المفاجئ أمام كريستال بالاس

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الوكيل الإخباري - بدا النجم المصري محمد صلاح متأثرا بعد خسارة فريقه ليفربول المفاجئة والقاسية على أرض ملعبه أمام كريستال بالاس ضمن الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسقط ليفربول أمام كريستال بالاس بهدف دون رد ليتجمد رصيده عند 71 نقطة ويتراجع للمركز الثالث متخلفا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، وبفارق الأهداف عن أرسنال الوصيف وذلك قبل ست مراحل على ختام بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقلصت حظوظ ليفربول بعد هذه الخسارة في الفوز بلقب الدوري.

وأظهرت لقطات مصورة علامات الحزن والحسرة على وجه صلاح عقب صافرة نهاية المباراة.

وكان صلاح "الحاضر الغائب" في المباراة، حيث لم يظهر بمستواه المعهود كما أضاع فرصة سهلة للتسجيل.

وكان صلاح ورفاقه يطمحون لتحقيق الفوز على كريستال بالاس لإنعاش حظوظهم في الدوري وإهداء اللقب لمدربهم الألماني يورغن مكلوب الذي سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

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