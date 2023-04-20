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الخميس، 20-04-2023 12:57 م

رد فعل محمد صلاح بعد عثور جعفر العمدة على ابنه

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الوكيل الإخباري - كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، عن مسلسله المفضل في الموسم الرمضاني الحالي.

ونشر محمد صلاح عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي على"انستغرام" مقطع فيديو أثناء مشاهدة مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان .

وجاءت الصورة التي نشرها صلاح، للحظة المؤثرة التي تعرف فيها محمد رمضان (جعفر العمدة) على نجله سيف (أحمد داش)، بعد اختطافه منذ 19 عاما.

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واستحوذ هذا المشهد على "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية.

ويعتبر مسلسل "جعفر العمدة"، من أبرز الأعمال الدرامية المصرية التي تبث في ماراثون رمضان، وحظي بإشادة جماهيرية كبيرة خلال الأيام الماضية، وتدور أحداث المسلسل حول جعفر الذي يمتلك شركات مقاولات، ورغم زواجه من أربع نساء إلا إنه رفض الإنجاب بعدما تم اختطاف ابنه من المستشفى عقب ولادته.

ويجسد بطولة مسلسل جعفر العمدة، محمد رمضان وهالة صدقي وزينة وأحمد داش ومي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، ومن إخراج محمد سامي.
كما نشر صلاح مقطع فيديو آخر أثناء مشاهدته مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة الفنان أحمد مكي ، ليشكف بهذه الطريقة عن قائمة الأعمال التى يتابعها.

 

ملاعب

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