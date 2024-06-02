رد فعل مفاجئ من الأهلي تجاه محامي حسين الشحات

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير إعلامية عن رد فعل مفاجئ من النادي الأهلي المصري بشأن قضية حسين الشحات، لاعب الفريق، والمغربي محمد الشيبي، نجم بيراميدز، والتي وصلت إلى ساحات القضاء المدني.



وأصدرت محكمة مصرية، يوم الخميس، حكما بمعاقبة لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ، ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات، وتعويض قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالتعدي على الشيبي.



وتبع ذلك قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف الشيبي ست مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه "لمخالفة اللوائح باللجوء للقضاء الجنائي في مسألة تخص كرة القدم".





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ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن النادي الأهلي يرغب في إسناد قضية حسين الشحات ضد الشيبي، إلى محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي".



وأوضح التقرير: "الأهلي كان لديه رغبة من البداية في تواجد عثمان مع اللاعب، إلا أن الشحات تمسك بوجود أشرف عبدالعزيز محاميه الحالي".



واعتدى الشحات على الشيبي بالصفع على أرض الملعب، بعد نهاية مباراة بين الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري، الموسم الماضي.



حينها فرض الاتحاد المصري عقوبة بالإيقاف والغرامة على الشحات، وكذلك غرّم الأهلي لاعبه الشحات، واعتذر الأخير أيضًا.



وهدد محامي الشيبي، باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري فرض عقوبة ضد لاعب نادي بيراميدز.



وقال المحامي هاني بكري، في تصريحات تلفزيونية، إن المحترف المغربي سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد معاقبته بالإيقاف ست مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه، بدعوى مخالفته للوائح باللجوء للمحاكمة المدنية في واقعة رياضية.

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