رد فعل مفاجئ من زيدان على تجديد عقد ديشامب

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي عن الكيفية التي استقبل بها زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد، نبأ تجديد الاتحاد الفرنسي لعقد المدرب ديدييه ديشامب.



وأعلن الاتحاد الفرنسي منذ يومين، تجديد عقد ديشامب حتى عام 2026، مما يعني أنه سيظل مع الديوك حتى نهاية النسخة المقبلة من كأس العالم.



وزعمت العديد من التقارير بأن زيدان، كان ينتظر فرصته لقيادة منتخب فرنسا عقب مونديال 2022.



ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فإنه على غير المتوقع لم يستقبل زيدان، نبأ تجديد ديشامب مع منتخب فرنسا بشكل سيئ.



وأشارت الصحيفة إلى أن السبب يعود إلى تركيز زيدان في تلك الفترة على عائلته، وخاصة زواج ابنه الأكبر إنزو، خلال فترة إجازة رأس السنة.



وأوضحت أن زيدان يدرك أنه لو اضطر للانتظار حتى 2026، كي يحقق حلمه ويقود فرنسا، فإنه عمره وقتها سيصبح 54 عاما، وسيكون لا يزال قادرا على تولي المهمة.

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