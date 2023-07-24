رد فعل مفاجىء من وزير مصري على هزيمة الأهلي بثلاثية (فيديو)

الوكيل الإخباري - فاجئ الإعلامي عمرو أديب، ضيفه عبر الهاتف، وزير النقل المصري كامل الوزير، بإبلاغه بهزيمة النادي الأهلي من بيراميدز بثلاثية نظيفة.



جاء ذلك خلال أحد البرامج على قناة "mbc مصر"، مساء الأحد، حيث قال مقدم البرنامج عمرو أديب مخاطبا الوزير: "خليني أفرحك.. بيراميدز كسب الأهلي 3-0"، علما بأنهما مشجعان لنادي الزمالك.



وانتابت وزير النقل، ما يبدو أنها حالة من الصدمة، حيث قال: "لا يمكن"، فعاود أديب القول: "أنا بقول لحضرتك.. الأهلي اتغلب للمرة الأولى".



وفيما أكد الوزير أنه لن يكون سعيدا بشكل كبير، رد أديب بأنه يشعر بسعادة كبيرة جراء خسارة الأهلي، فأكد الوزير أنه يتمنى الخير للأهلي، فعقب مقدم البرنامج بأن الجميع يتمنى الخير للأهلي.



وبينما انغمس وزير النقل ضاحكا، قال عمرو أديب: "أيوة بقى.. هي دي الضحكة الحلوة بتاعة الـ 3-0"، فرد الوزير: "ما تخلينا في النادي بتاعنا يا أستاذ عمرو"، فرد المذيع: "ما بلاش النادي بتاعنا.. وبلاش السيرة دي".

اضافة اعلان





مجانا وبدون اشتراك على شاهد#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/dX2su7YyH3 رد فعل مفاجئ للفريق كامل الوزير بعد معرفته بهزيمة الأهلي من بيراميدزمجانا وبدون اشتراك على شاهد https://t.co/LayFZOKEEy July 23, 2023

ومتحدثا عن الزمالك، قال كامل الوزير: "إن شاء الله القادم أفضل للنادي بتاعنا.. نادي الزمالك ونادي السكة الحديد"، فسأل أديب عن الطريقة التي تجعل الفريق في وضع أفضل.



فأجاب الوزير: "مفيش حال بيستمر كده.. مرتضى منصور ومجلس الإدارة مش هيفضلوا قاعدين طول العمر.. أكيد هيتغيروا.. واللاعيبة دي أكيد مش هتفضل طول العمر".



وأظهر أديب حالة من الذهول لتصريح الوزير بأن الوضع سيتغير، فرد الوزير ضاحكا: "كل واحد له عمر"، فرد مقدم البرنامج: "آه.. نستنى العمر".



وأفسد بيراميدز، طموحات النادي الأهلي الذي كان يمني بأن يحقق هذا الموسم، دوري اللاهزيمة، حيث نجح وصيف الدوري في الفوز بثلاثية نظيفة على المارد الأحمر، الذي تكبد أول هزيمة له في البطولة المحلية بعد مرور 37 جولة.

ملاعب