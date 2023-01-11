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الأربعاء، 11-01-2023 03:57 م

رد قاطع من النصر حول بنود عقد كريستيانو

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الوكيل الإخباري -  أوضح نادي النصر السعودي، حقيقة وجود بند في العقد المبرم مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بخصوص دعم المملكة العربية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030. 

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن رونالدو سيضاعف راتبه ويحصل على 200 مليون يورو أخرى، من أجل الترويج لعرض السعودية الخاص باستضافة كأس العالم 2030.

ونشر النصر بيانا مقتضبا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيه: "يود نادي النصر أن يوضح أنه خلافا للتقارير الإخبارية، فإن عقد كريستيانو رونالدو مع النصر لا ينطوي على أي التزامات لاستضافة كأس العالم." 

وأتم البيان: "ينصب تركيزه الأساسي على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح."

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد خلافات مع الإدارة والجهاز الفني.

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