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الخميس، 21-09-2023 11:40 ص

رد ناري من اتحاد الكرة على قرار أندية المحترفين

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الوكيل الإخباري - أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم، في رده على مطالبات الأندية المحترفة، بأنه سيطبق عقوباته، حال تعليق المشاركة والتغيب عن الجولة السادسة لدوري المحترفين لكرة القدم، والتي ستنطلق الخميس.

وكانت الأندية قد عقدت قبل 10 أيام، اجتماعا في نادي الوحدات، اشترطت فيه على اتحاد الكرة تقديم 200 ألف دينار لكل ناد، لعدم قدرته على تأمين شركة راعية لمسابقة الدوري.

وأمهلت الأندية، الاتحاد الأردني، 10 أيام لتنفيذ مطالبها، وإلا سيتم تعليق المشاركة في بطولة دوري المحترفين.

ورد الاتحاد الأردني مساء الأربعاء على مطالب الأندية، بأنه يعمل جاهدا لتأمين مستحقات الأندية.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه سيطبق عقوباته بحق كل فريق، يتغيب عن لقاءات الجولة السادسة، التي ستنطلق في موعدها الخميس.

وتمر الأندية المحترفة بضائقة مالية كبيرة جراء محدودية الدخل مع عدم وجود شركة ترعى مسابقة بطولة الدوري.

ويتصدر الحسين إربد، جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات (10 نقاط)، ثم الفيصلي (9 نقاط).  

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