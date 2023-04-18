رد ناري من ريال مدريد على اتهام لابورتا

الوكيل الإخباري - اشتعلت الحرب في إسبانيا، بين ريال مدريد وبرشلونة، بعد تصريحات خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، أمس الإثنين، والتي أكد فيها أن الميرنجي هو النادي المفضل للحكومة في إسبانيا.



وقال لابورتا، خلال مؤتمر صحفي: "تأثرت علاقتنا مع ريال مدريد على المستوى المؤسسي، لكن العلاقة ودية وليست مقطوعة كما يزعم البعض، لأن مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد هي أفضل مواجهات في كرة القدم، لكن العلاقة المؤسسية هي من تأثرت بسبب تلك القضية".



وأضاف: "انضم ريال مدريد إلى حملة الكراهية في قضية نيجريرا، رغم أنه النادي الذي لطالما تم تفضيله من قبل قرارات التحكيم".



وزاد: "لطالما تم اعتبار ريال مدريد الفريق الملكي القريب من السلطة، وفي العقود السبعة الماضية، كان المديرون التنفيذيون في لجان التحكيم دائمًا أعضاء في النادي أو أعضاء سابقين في مجلس إدارة الميرينجي".



وأكمل: "رغبة ريال مدريد في اتخاذ إجراءات قانونية ضد برشلونة بادعاءات غير مسبوقة أمر مثير للسخرية، لطالما تم تفضيلهم من قبل الحكام، حتى يومنا هذا، كلنا نعرف ذلك، آمل أن يكشف ذلك في هذه القضية".



ونشر ريال مدريد، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات لابورتا من المؤتمر، كما كشف عن علاقة برشلونة بفرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا بين 1939 و1975.



وأشار ريال مدريد إلى أن برشلونة منح فرانكو 3 ميداليات، بالإضافة إلى أنهم اختاروه كعضو فخري في النادي عام 1965.



وأضاف بيان الريال، أن ملعب كامب نو افتتحه فرانكو بنفسه، وأن برشلونة تم إنقاذه 3 مرات من الإفلاس بدعم من فرانكو.



بالإضافة لذلك، أنه في عهد نظام فرانكو، فاز برشلونة بـ8 بطولات دوري و9 بطولات لكأس ملك إسبانيا، في وقت ظل فيه ريال مدريد 15 عامًا للفوز بالدوري.

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