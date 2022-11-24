رد وزير الرياضة السعودية بشأن "ميسي الوجه السياحي للمملكة" (فيديو)

الوكيل الإخباري - أدلى وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز الفيصل، بتصريح حول ما أثير عن عقد اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للترويج السياحي للمملكة وربطه بمباراة البلدين الأخيرة ضمن مونديال قطر.



وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN، وتم سؤال وزير الرياضة السعودي عن رأيه بأن"السعودية تدفع لميسي مبلغا كبيرا في الوقت الحاضر ليكون وجه السياحة في المملكة، وأنه سيخرج فائزا من تلك المباراة الأولى مهما جرى سواء فازت الأرجنتين أم لا".



وأجاب الأمير عبدالعزيز قائلا: "أعتقد أننا فاجئنا الجميع، ويا لها من مفاجأة، كان أمرا لا يصدق، وأنا سعيد حقا لأن كل الجهود التي بذلناها وكل التضحيات التي قدمها اللاعبون في العامين الماضيين وجميع الانتقادات التي جاءت حول كرة القدم السعودية وكل هذه الأشياء قد أتت أكلها يوم (الثلاثاء)..".

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⚫ البطولات القادمة في السعودية.

⚫ ميسي و السعودية.

⚫ كريستيانو رونالدو و الدوري السعودي. لقاء الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة عبر CNN تحدث عن :⚫ البطولات القادمة في السعودية.⚫ ميسي و السعودية.⚫ كريستيانو رونالدو و الدوري السعودي. pic.twitter.com/gSQzPoF4il November 23, 2022

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