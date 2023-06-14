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الأربعاء، 14-06-2023 01:58 م

رسائل مؤثرة من محمد صلاح وماني وكلوب لـ فيرمينو بعد رحيله عن ليفربول

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الوكيل الإخباري - نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي فيديو من سلسلة جديدة تتحدث عن مشوار مهاجم الفريق البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد انتهاء عقده ورحيله المجاني عن قلعة "أنفيلد".

وتحدث كلوب خلال الفيديو، وقال: "فيرمينو جزء لا يتجزأ من كل ما حدث هنا خلال مسيرتي مع ليفربول، لم أستطع أن أتخيل لفترة طويلة كيف ستبدو مبارياتنا بدونه في المستقبل".

وأضاف: "كشخص، كإنسان، سأفتقده كثيرا، سنبقى أصدقاء إلى الأبد بالتأكيد، سأكون ممتنا إلى الأبد على كل ما فعله من أجلنا، بالنسبة لي سيظل أحد أساطير ليفربول".

وعبر النجم المصري محمد صلاح قائلا: "عندما أتيت إلى ليفربول، علمت أن رقم 11 مع فيرمينو، طلبت منه أن أحصل عليه، لم يعترض ووافق على الفور وقال سأحصل على القميص رقم 9، لقد شعرت بالتقارب بيننا منذ اللحظة الأولى".

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وتابع: "أقدر فيرمينو على كل التضحيات التي فعلها من أجلنا في المباريات، أعرف قيمته الفنية، فهو أحد أفضل اللاعبين في ليفربول، كان محبوبا للغاية، هادئ حقا ويبتسم دائما وعندما يضحي شخص بنفسه من أجل الفريق، ترى الجميع يحبه".


وشارك ساديو ماني مهاجم ليفربول السابق في الفيديو المخصص للبرازيلي، وقال: "لقد رأيت العديد من الأشخاص الرائعين في كرة القدم، لكن بوبي هو المفضل لدي".


وواصل: "لقد غير فيرمينو شيئا في أسلوبي داخل الملعب، فهو يجعل كل شيء سهلا، لذلك لا يتعين عليك القيام بأشياء صعبة خلال المباريات، عندما تستحوذ على الكرة، تجد روبرتو إلى جانبك ويحاول مساعدتك".


وختم: "أحيانا في منزلي، أغني أغنيته في أنفيلد أكثر من أغنيتي، فهي مميزة وهذا ما يحدث عندما تحب هذا الشخص".

 

وكشفت تقارير أن الهلال السعودي يسعى لضم النجم البرازيلي البالغ 31 عاما للموسم القادم بعد انتهاء مغامرته مع ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال حر.


ووفقا لتقارير إعلامية فإن الهلال سيعرض عقدا لمدة موسمين بالإضافة إلى آخر إضافي، وبراتب سنوي يبلغ 30 مليون دولار.


ويرتبط اسم فيرمينو بالانتقال إلى أندية أخرى، أبرزها ريال مدريد الإسباني الذي يبحث عن بديل لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل حديثا لنادي الاتحاد السعودي.


وانضم فيرمينو إلى ليفربول في صيف عام 2015 من هوفنهايم، وشارك تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020 ودوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 وكأس العالم للأندية عام 2019.

 

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