رسالة تهديد تبعد ميسي عن حلم قديم

الوكيل الإخباري - تخلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن تحقيق حلم قديم؛ بسبب تلقيه رسالة تهديد من مسلحين.



كان سيرجيو أجويرو، المهاجم السابق لمانشستر سيتي وبرشلونة والصديق المقرب لميسي، قد صرح بأن "ليو يفكر بجدية في إمكانية الانتقال إلى نيولز أولد بويز".



ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن رسالة التهديد التي تلقاها ميسي من مسلحين في الأرجنتين، جعلته يتراجع عن الانتقال لأولد بويز هذا الصيف، وربما للأبد أيضا.



كانت مجموعة مسلحة، هاجمت متجرا في الأرجنتين مملوك لعائلة أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، وتركت رسالة تنص على: "ميسي، نحن في انتظارك. جافكين مهرب مخدرات، ولن يحميك".



يذكر أن المسلحين صعدوا على المبنى في مدينة روزاريو، وأطلقوا النار بشكل متكرر على حاجز معدني فوق النوافذ والباب الأمامي.



وكان ميسي قد صرح في وقت سابق، بأنه يحلم بالعودة إلى نادي طفولته نيولز أولد بويز.

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