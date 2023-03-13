الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

بيان نيابي حول إيقاف الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء

هل تتأثر البنوك من تأجيل أقساط القروض؟ .. خبير يجيب

الجزائر تعرض في موسكو منتجاتها الزراعية والغذائية

السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من الذهب المصري

الخدمات العامة تطالب بإرجاع نسبة بدل الخدمة إلى القطاع السياحي

ارتفاع الدخل السياحي 122.7% خلال اول شهرين من العام الحالي

الضريبة: جوائز السحب الثاني لتطبيق "فواتيري" نهاية الشهر الحالي

رفع تعليق استيراد الأبقار والعجول الحية ولحومها من البرازيل

كشف تفاصيل احتيال موظف حكومي على مواطن بـ18 ألف دينار

تصريح جديد من جمعية البنوك حول تأجيل أقساط القروض

الإثنين، 13-03-2023 02:34 م

رسالة تهديد تبعد ميسي عن حلم قديم

320231311144648772154


الوكيل الإخباري - تخلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن تحقيق حلم قديم؛ بسبب تلقيه رسالة تهديد من مسلحين.

كان سيرجيو أجويرو، المهاجم السابق لمانشستر سيتي وبرشلونة والصديق المقرب لميسي، قد صرح بأن "ليو يفكر بجدية في إمكانية الانتقال إلى نيولز أولد بويز".

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن رسالة التهديد التي تلقاها ميسي من مسلحين في الأرجنتين، جعلته يتراجع عن الانتقال لأولد بويز هذا الصيف، وربما للأبد أيضا.

كانت مجموعة مسلحة، هاجمت متجرا في الأرجنتين مملوك لعائلة أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، وتركت رسالة تنص على: "ميسي، نحن في انتظارك. جافكين مهرب مخدرات، ولن يحميك".

يذكر أن المسلحين صعدوا على المبنى في مدينة روزاريو، وأطلقوا النار بشكل متكرر على حاجز معدني فوق النوافذ والباب الأمامي.

وكان ميسي قد صرح في وقت سابق، بأنه يحلم بالعودة إلى نادي طفولته نيولز أولد بويز.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320231314035273545052 (1)

والد ميسي يطلب 600 مليون دولار في الموسم للتعاقد مع الهلال

32023131411294517295

القنوات الناقلة لمباريات كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)

3202313133154850093196

شاهد.. عمرو أديب يعلق على سرقة فيلا محمد صلاح

3202313133650402460650

سان جيرمان يوقف مفاوضات التجديد مع ميسي وراموس

3202313134653371956980

النصر السعودي يتفوق على كبار أندية أوروبا بفضل كريستيانو رونالدو

3202313104734393435292

أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على جيرونا في الدوري الإسباني

أخبار متعلقة
32023295916614424686

سان جيرمان يجهز مفاجأة سارة لميسي في الصيف

220232792027549346777

رغبة ميسي تعيد صلاح إلى حسابات سان جيرمان

220232210428869181269

تضارب كبير.. هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

220231695358739283116

الكشف عن نتائج جولة المفاوضات الأولى بين ميسي وسان جيرمان

2202313115459304752206

باريس سان جيرمان ينوي التخلي عن نيمار مجاناً

220231215155117751917

اشتباك حاد بين نيمار ومستشار سان جيرمان