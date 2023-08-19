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السبت، 19-08-2023 03:28 م

رسالة تهديد من بوكيتينو لنجوم تشيلسي

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الوكيل الإخباري - وجه ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي تشيلسي، رسالة تهديد إلى لاعبي البلوز خلال الموسم الحالي.

وقال بوكيتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة الديلي ميل "اللاعبون الموهوبون الذين ينفق عليهم النادي أموالا طائلة، يجب عليهم أن يثبتوا كل يوم أنهم يستحقون اللعب".

وأضاف "أتحلى بالعدل والصدق مع اللاعبين، على سبيل المثال يوقع النادي مع لاعب لمدة 8 سنوات وإذا لم يشارك يشعر بالغضب الشديد، وهذا غير جيد".

وتابع "أرفض غضب اللاعبين، لأننا سنشعر بالاستياء إذا وقعنا مع لاعب وأعطيناه عقدا طويلا، واللاعب نفسه لا يقدم أفضل ما لديه".

وأوضح "يجب على اللاعبين، أن يثقوا في حكمنا، وأننا سنفعل الأفضل من أجل الفريق، أما اللاعب يتوجب عليه تحمل المسئولية وإظهار الالتزام والجودة".

وأتم "إذا لم يرغب اللاعبون في الكفاح من أجل المشاركة في المباريات والشعور بأنهم جزء من الفريق، فالباب مفتوح أمامهم للمغادرة".

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