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الخميس، 08-06-2023 03:18 م

رسالة جديدة تهدد انتقال أمرابط إلى برشلونة

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الوكيل الإخباري -  تبقى فرص برشلونة، في التعاقد مع النجم المغربي، سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، غامضة أو تحت التهديد.

في هذا الصدد، صرح نور الدين أمرابط، شقيق اللاعب، مؤكدا أن سفيان لن ينتقل إلى صفوف وست هام الإنجليزي، الفائز مؤخرا بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وأضاف عبر قناة "ESPN": "سفيان يريد الصعود إلى القمة، ورغبته هي اللعب في إسبانيا".

وأشار لاعب آيك أثينا اليوناني "إنه يتصدر قائمة الترشيحات في برشلونة، لكن الوضع المالي للنادي الكتالوني معروف للجميع".

كما أكد نور الدين أمرابط أن هناك المزيد من الأندية المهتمة بضم شقيقه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي تعاقد سفيان أمرابط (26 عاما) مع الفيولا بنهاية الموسم المقبل في يونيو/حزيران 2024، وكان مرشحا للانتقال إلى البارسا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أكد أنه بحاجة للاعب وسط مدافع، لتعويض رحيل قائد الفريق، سيرجيو بوسكيتس، هذا الصيف.

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