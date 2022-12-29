رسالة جديدة لكهربا من داخل الأهلي

الوكيل الإخباري - وجه محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، رسالة خاصة بشأن مستقبله مع الفريق الأحمر.



ونشر كهربا صورة من داخل ستاد التتش بالنادي الأهلي، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها: "الإنسان ما مسؤول عن أرزاقه هو عليه السعي فقط. الله تعالى هو الرزاق ليش أقلق على رزقي دام أنا أسعى لرزقي".



وأضاف: "وما ننسى قوله تعالى وأن ليس للأنسان إلا ما سعى. وكل شيء الله خلقه بقدر واللي من عند الله تعالى خير وأبقى".



وكشف علي عباس محامي كهربا في وقت سابق، أن لاعبه يستطيع المشاركة مع الفريق بعد يوم 11 يناير/كانون ثان المقبل بعد إيقافه 6 أشهر لعدم التزامه بسداد العقوبة الموقعة عليه لصالح الزمالك.



وقال محامي كهربا في وقت سابق: "طلبت من الفيفا تحديد موعد انتهاء عقوبة الإيقاف، وتأكيد أن الإيقاف ينتهي يوم 11 يناير/كانون الثاني المقبل، وهو ما أكده الفيفا في خطابه، لا يوجد تمديد تلقائي للعقوبة".



وشدد: "حال عدم دفع الغرامة بعد انتهاء 3 فترات انتقالات متتالية يمكن للزمالك رفع طلب إصدار عقوبة أخرى على اللاعب لعدم سداده الغرامة، من تاريخ 1 سبتمبر/أيلول المقبل، حتى الآن مرت فترة انتقالات واحدة فقط".





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