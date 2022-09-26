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الإثنين، 26-09-2022 11:57 ص

رسالة رابطة الدوري الإنجليزي إلى "مكة" ابنة محمد صلاح (فيديو)

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الوكيل الإخباري - قامت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتوجيه رسالة إلى مكة ابنة النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بمناسبة اليوم العالمي للبنات.

ونشر حساب رابطة "البريميرليغ" باللغة العربية في "تويتر" مقطع فيديو لمكة، وهي تركل الكرة نحو الشباك، في ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، وسط صيحات وتشجيع  جماهير "الريدز"، وعلق عليه: "ألطف الكائنات" بهاشتاغ #DaughtersDay.

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وظهر صلاح خلال مقطع الفيديو وهو ينظر لطفلته، بنظرات الإعجاب والسعادة، وذلك على هامش الاحتفالات بتتويجه بجائزة الحذاء الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفا، في موسم 2018-2017.


يذكر أن محمد صلاح متزوج من سيدة مصرية تدعى ماغي محمد صادق، ولديهما ابنتان، هما: مكة وكيان. 

 




 

 


 

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