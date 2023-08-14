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الإثنين، 14-08-2023 03:13 م

رسالة شديدة اللهجة لميسي قبل مباراته القادمة

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الوكيل الإخباري - وجه جيم كيرتن، مدرب نادي فيلاديلفيا يونيون الأمريكي، رسالة شديدة اللهجة إلى ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة.

ويتحضر فيلاديلفيا، لاستضافة إنتر ميامي، فجر الأربعاء، على ملعب "سوبارو بارك"، في نصف نهائي بطولة كأس الدوريات الأمريكية.

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وقال كيرتن في تصريحات صحفية: "نتطلع إلى استضافة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على ملعبنا، بكل تأكيد ستكون هي المباراة أكثر المباريات حضورا للجماهير".

وأكمل: "أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة، نحن نتحدث عن أفضل لاعب في التاريخ، أعلن أن جماهيرنا ستحضر وتكون سلاحنا في المباراة".

وأضاف: "سيكون شرفا لنا أن نلعب أمام ميسي، ولكن بمجرد إطلاق صافرة بداية المباراة، سيبذل لاعبو فريقنا قصارى جهدهم، لا يهم من يلعب ميسي، أو بوسكيتس، أو غيرهما".

وختم تصريحاته قائلا: "علينا فقط أن نلعب بأسلوبنا ونؤمن بأنفسنا، لن نخشى ميسي سنكون شجعان، نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلا ولكننا نتطلع إلى هذا التحدي".

 

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