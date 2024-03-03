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الأحد، 03-03-2024 02:37 م

رسالة صارمة من منتخب مصر إلى ليفربول

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الوكيل الإخباري - أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن الجهاز الفني بقيادة (شقيقه) حسام حسن يتمنى التوفيق والسلامة للاعبين المحترفين الـ7 الذين تم اختيارهم لمعسكر الفراعنة في شهر مارس/آذار الجاري.

واستدعى منتخب مصر 7 محترفين على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رغم طلب ناديه بإعفائه من معسكر الشهر الجاري لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وضمت قائمة المحترفين أيضا مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وعمر مرموش مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور التركي وحمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم إن "الجهاز الفني حريص في المقام الأول على سلامة اللاعبين".

وأضاف: "في حالة إصابة أي لاعب سيتم حسم أمره من جانب الجهاز الفني والطبي للمنتخب خلال تواجده داخل المعسكر وبالتنسيق مع ناديه بكل شفافية".

وكشف إبراهيم حسن عن تواصله هاتفيا مع جميع اللاعبين المحترفين المختارين للمعسكر خلال الساعات الماضية للاطمئنان عليهم متمنيا لهم التوفيق وترتيب مواعيد انضمامهم لمعسكر المنتخب.

وأبدى سعادته بالروح العالية التي وجدها في اللاعبين من خلال التواصل معهم وتأكيدهم على بذل قصارى جهدهم لرفع اسم بلدهم عاليا خلال المرحلة المقبلة وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس/آذار بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.

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