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الإثنين، 30-11-2020 03:31 م

رسالة عنيفة إلى إدارة السويكت بعد كارثة الهلال !

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الوكيل الإخباري _ وجه طلال الرشيد، عضو شرف نادي النصر، رسالة قاسية إلى مجلس إدارة الفريق، بقيادة صفون السويكت، بعد الهزيمة التي تعرض له العالمي أمام الهلال، وخروجه بموسم صفري.

وتعرض النصر للهزيمة أمام الهلال، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد بالرياض، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الرشيد، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لم ارغب بالتغريد بعد المباراة مباشره لكي اتأكد ان التغريد ليس بسبب غضب".

وتابع: "لكن بعد الهدوء اقول، إذا للنصر ذرة محبه في قلوبكم ارحلوا، معكم النصر يسير للهاويه"، في أشارة واضحة لمجلس السويكت.

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المصدر  : ملاعب 


 




 

 


 

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