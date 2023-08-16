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الأربعاء، 16-08-2023 02:05 م

رسالة غير متوقعة من باريس لوداع نيمار

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الوكيل الإخباري - غادر النجم البرازيلي نيمار نادي باريس سان جيرمان لينضم للهلال السعودي، عقب حالة من الجدل أثيرت حول مسيرته غير المستقرة في "حديقة الأمراء" مع الفريق الباريسي.

وتمت المفاوضات أخيرا مع نادي الهلال بعد محطات تعثرت فيها أكثر من مرة حتى تمت في نهاية المطاف.

وبعد تأكد رحيل نيمار عن صفوفه من أجل رحلته الجديدة خارج قارة "السيدة العجوز"، وجه باريس رسالة شكر للنجم البرازيلي على المدة التي قضاها بالنادي.

وقال باريس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نيمار يترك باريس للتعاقد مع الهلال السعودي بعد ستة مواسم في العاصمة".

مضيفا: "البرازيلي الدولي ترك بصماته في تاريخ النادي، شكرا لك من باريس سان جيرمان، ستظل أسطورة لنا".

يذكر أن نيمار دا سيلفا البالغ 31 عاما انضم إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وشارك النجم البرازيلي في 173 مباراة خلال مسيرته بقميص باريس سان جيرمان بكافة المسابقات، وسجل فيها 118 هدفا، إضافة إلى 77 تمريرة حاسمة.

وأصبح نيمار خامس صفقات الهلال الأجنبية في فترة الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد التعاقد مع الصربي سيرغي ميلنكوفيتش-سافيتش، والسنيغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي الآخر مالكوم.

وكان نادي باريس سان جيرمان استبعد نيمار عن تشكيلته التي لعبت المباراة الافتتاحية في الدوري الفرنسي ضد لوريان على ملعب "بارك دي برانس"، السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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