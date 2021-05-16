الأحد 16-05-2021
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الأحد، 16-05-2021 10:42 ص

رسالة فيصلاوية مؤثرة لفلسطين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا - تواصل الأندية الأردنية، حالها حال المجتمع الأردني الوطني والمتلاحم مع الشعب الفلسطيني، توجيه رسائل الدعم للشعب الفلسطيني، والذي يتعرض لعدوان صهيوني غاشم على مختلف أراضيه المحتلة، وآخر تلك الرسائل كانت من النادي الفيصلي عبر منصاته على وسائل التواصل الإجتماعي .

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ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الفيصلي على "فيسبوك" صورة للوحة التي رفعها الأزرق بالإضافة للاعبي الجزيرة قبل مباراتهما بالدوري دعما لأهالي حي الشيخ جراح بالعاصمة الفلسطينية القدس.

وكتبت الصفحة الرسمية : 
" إذا كانت أجسادنا ليست معكم، فقلوبنا ووجداننا وبوصلتنا متجهة دوماً إليكم.

‏ننتظر بفارغ الصبر اليوم الذي ستأتي به الحشود من كل صوب وحدب شرقاً وغرباً من البر والبحر لتحرير بيت المقدس وكل شبر من أرضنا العربية. "


 




 

 


 

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