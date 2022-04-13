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الأربعاء، 13-04-2022 11:09 م

رسالة مؤثرة من حارس المرمى مالك شلبية (فيديو)

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
وجه حارس مرمى فريق الخلود السعودي مالك شلبية رسالة مؤثرة بشأن العمل والطموح للوصول للأحلام، قبل أن يستذكر والدته الراحلة في مقابلة خاصة لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية، عبر تطبيق التواصل الإجتماعي " إنستغرام " .اضافة اعلان


وقال حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن إقامة التمارين رفقة فريقه الخلود السعودي ليلا يخفف من أعباء الصيام عليه كلاعب، قبل أن يبارك للرمثا لقب كأس السوبر وأن يعبر عن تمنياته بالتوفيق والتأهل لناديه الأم بدوري أبطال اسيا .


 
وأكد شلبية أنه لم يتمكن من المشاركة في فريق الوحدات بشكل اساسي رغم انضمامه للفريق الأول عام 2008، بعد أن ترعرع بفئات العمرية، بسبب تواجد حارس المرمى الأفضل بالتاريخ المحلي على حسب وصفه (عامر شفيع) والذي أثر كثيرا على مسيرته لاعبا ومدربا .

وتابع حارس المرمى أن رحلته بفريق الخلود مرضية له، مبديا سعادته كونه الحارس الأول الذي يفوز بجائزة لقطة الأسبوع، قبل أن يتطرق لعلاقته بجماهير الوحدات التي يكن لها الحب والإحترام والتي هتفت باسمه كثيرا، مؤكدا أنه تعلم بالوحدات الدفاع عن الشعار الذي يلعب له واللعب بالإنتماء، وتلك الصفات اكتسبها كونه ابن نادي الوحدات .


وأضاف : سعيد لحب جماهير الرمثا، أحد اللاعبين قال لي أنا احسدك على حب الجماهير وكأنك ابن الرمثا، أحمد الله أننا احصرنا الدوري للمدينة بعد غياب 42 سنة، لحظة التتويج بالدوري ولحظة تحقيق الرباعية للوحدات لا تتكرران، انا محظوظ بتحقيق هذه الانجازات، حققت أكثر من 16 لقب مع الوحدات ولقب مع شباب الأردن ولقب مع الرمثا " .

 




 

 


 

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