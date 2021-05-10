الإثنين 10-05-2021
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الإثنين، 10-05-2021 06:34 م

رسالة من الملاعب القطرية للشعب الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
في لفتة لاقت استحسان الجماهير العربية، أبدت منظومة كرة القدم تضامنهما مع الشعب الفلسطيني والذي يواجه اعتداءات الاحتلال الصهيوني في العاصمة الفلسطينية القدس، وذلك قبل مباراة السد والعربي في نصف نهائي كأس أمير قطر .
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ودخل نجوم الفريقان للملعب قبل مباراتهما  التي انتهت بفوز السد بثلاثية نظيفة، وهما يحملان "الكوفية" الفلسطينية، بالإضافة للوحة مزينة بعلمي فلسطين وقطر وكتب عليها فلسطين في القلب.



ويخوض الشبان والشابات في القدس مواجهات دامية مع جنود الاحتلال والمستوطين بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، حيث يحاول الاحتلال تهويد العاصمة الفلسطينية وإجراء عملية تهجير قصري جديدة وهو الأمر الذي خلف مئات الجرحى حتى الآن.





 




 

 


 

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