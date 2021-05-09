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الأحد، 09-05-2021 06:13 م

رسالة من الوحدات والفيصلي لأهلنا في القدس

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
أرسلت الأندية الأردنية عبر منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي برسائل دعم للشعب الفلسطيني والذي يواجه اعتداءات الاحتلال الصهيوني في العاصمة الفلسطينية القدس.
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ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الوحدات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : صورة قبة الصخرة المشرفة وكتب عليها (لا هنت ولا تهون)، قبل أن تعود وتغير صورة الغلاف لصورة من المسجد الأقصى وكتب عليها الهتاف الفلسطيني الشهير لأهل القدس (مش متزحزح قاعد فيها).




فيما نشرت صفحة الفيصلي صورة لتيفو سابق لجماهيرها للمسجد الأقصى وكتبت عليه : انطلاقا من الوصاية الهاشمية على قد العروبة ووحدة الدم والمصير وعدالة القضية الفلسطينية، نعلن تضامننا الكامل مع ابناء حي الشيخ جراح وحقهم بحيهم ومنازلهم التي يحاول العدو إخراجه منه ".



ويخوض الشبان والشابات في القدس مواجهات دامية مع جنود الاحتلال والمستوطين بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، حيث يحاول الاحتلال تهويد العاصمة الفلسطينية وإجراء عملية تهجير قصري جديدة وهو الأمر الذي خلف مئات الجرحى حتى الآن

 




 

 


 

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