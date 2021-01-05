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الثلاثاء، 05-01-2021 12:42 م

رسمياً .. آرسنال يعير مدافعه إلى نيس الفرنسي

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الوكيل الإخباري _ أعلن نادي آرسنال الإنجليزي رسمياً انتقال مدافعه الشاب ويليام ساليبا إلى صفوف نيس الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد نادي آرسنال مع المدافع الفرنسي الشاب ساليبا صاحب 19 عاماً قادماً من سانت إيتيان الفرنسي صيف عام 2019.


وبعدها استمر ساليبا مع فريقه السابق سانت إيتيان لمدة موسم على سبيل الإعارة -موسم 2019 / 2020- وعاد للجانرز هذا الموسم.


ولكن ساليبا لم يحصل على الفرصة مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، ليقرر النادي إعارته مجدداً للدوري الفرنسي حتى يكتسب الخبرة، ويعود مجدداً للفريق اللندني.


وتحدث إيدو المدير التقني لآرسنال بعد الإعلان عن إعارة ساليبا لفريق نيس قائلاً “ويليام ساليبا لاعب يتمتع بقدراته هائلة، ونحن واثقون من أنه سيحظى بمسيرة رائعة معنا، ولكن يجب أن نتذكر أنه لا يزال في عامه 19، ولديه الكثير من الوقت أمامه”.

وأضاف “واجه ساليبا وقتاً مليئاً بالتحديات في العام الماضي، حيث لم يشارك كثيراً مع سانت إيتيان بسبب الإصابة، والإنهاء المبكر للدوري الفرنسي بسبب فيروس كورونا، لذلك قررنا إعارة اللاعب لفريق نيس حتى نهاية الموسم، وهو أفضل خيار له للتطور”.


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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