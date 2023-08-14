الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

تنويه حول إعلان نتائج التوجيهي

الملك يعود إلى أرض الوطن

وفد وزاري يؤكد دعم الأردن لاستضافة الإمارات قمة المناخ

بني مصطفى: مشاركة المرأة سياسيا مطلب تنموي ومصلحة وطنية

هيئة كلنا الأردن تختتم دورة التجارة الإلكترونية في البلقاء

اعلان صادر عن وزارة التربية حول دوام المدارس

البيان الختامي للقمة الأردنية المصرية الفلسطينية

مناشدة بالبحث عن رجل مفقود في البلقاء

19.4 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر تموز الماضي

شاهد : امطار غزيرة بالاردن اليوم الاثنين - فيديوهات

الإثنين، 14-08-2023 04:52 م

رسميا.. أفشة يوقع على بياض للأهلي

8202314164751795922394


الوكيل الإخباري - أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد لاعبه محمد مجدي أفشة، لمدة 3 مواسم مقبلة.

اضافة اعلان


وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين: "أعلن الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، تجديد عقد اللاعب محمد مجدي أفشة لمدة 3 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى السنة المتبقية من عقده الحالي".

وأوضح بيبو أن "أفشة وقع العقد الجديد (على بياض)، وترك التقدير المالي للنادي، الذي يقدر كل أبنائه الذين يساهمون في رفعة شأنه في كافة المحافل".

وكشف كووورة في وقت سابق عن اقتراب الأهلي من حسم التجديد لأفشة بطلب من السويسري مارسيل كولر.

وشارك أفشة الموسم الماضي في 45 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

ويسعى الأهلي لحسم ملف تجديد عدد من لاعبيه الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، مثل محمد هاني وعمرو السولية وعلي معلول.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202314163732810510355

أسطورة ليفربول يدافع عن صلاح ضد هجمات الشياطين الحمر

820231415132520562236

الإطاحة بنيمار تقوي مشروع باريس الجديد

8202314153849805460515

3 بطولات جديدة للأندية الاسيوية وجائزة مالية ضخمة

8202314134328203077804

أستون فيلا يخسر مدافعه لفترة طويلة

8202314135113348398487

الهلال ينجز صفقة نيمار

8202314131645998069511

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
7202317112835308547638

الفيصلي يعير البشابشة.. وسحاب يعقد 3 صفقات

720231711542956259385

ألكاراز يحكم قبضته على عرش لاعبي التنس

7202317105652954392371

مغير السرحان يتعاقد مع المحترف السوري خانكان

7202317104034748403257

نجم برشلونة يرفض عرضا مغريا من مانشستر سيتي

7202317101325766709206

يوفنتوس يقدم عرضه الأول لضم لاعب برشلونة

720231795754523102285

تفاصيل اتفاق إنتر ميلان مع كوادرادو