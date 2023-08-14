رسميا.. أفشة يوقع على بياض للأهلي

الوكيل الإخباري - أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد لاعبه محمد مجدي أفشة، لمدة 3 مواسم مقبلة.

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وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين: "أعلن الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، تجديد عقد اللاعب محمد مجدي أفشة لمدة 3 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى السنة المتبقية من عقده الحالي".



وأوضح بيبو أن "أفشة وقع العقد الجديد (على بياض)، وترك التقدير المالي للنادي، الذي يقدر كل أبنائه الذين يساهمون في رفعة شأنه في كافة المحافل".



وكشف كووورة في وقت سابق عن اقتراب الأهلي من حسم التجديد لأفشة بطلب من السويسري مارسيل كولر.



وشارك أفشة الموسم الماضي في 45 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.



ويسعى الأهلي لحسم ملف تجديد عدد من لاعبيه الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، مثل محمد هاني وعمرو السولية وعلي معلول.

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