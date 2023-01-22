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الأحد، 22-01-2023 04:02 م

رسميا.. إعارة نجم الحسين إربد للدوري العراقي

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الوكيل الإخباري - تعاقد نادي زاخو العراقي مع مدافع الحسين إربد، الأردني حجازي ماهر، على سبيل الإعارة لمدة 4 شهور.

ووقع حجازي عقده في مقر زاخو، ليبدأ خوض أول تجربة احترافية في مسيرته الكروية.

ولعب حجازي لمنتخبات الأردن وفريق شباب الأردن، قبل أن يوقع الموسم الماضي للحسين إربد.
 
وينتهي عقد حجازي مع زاخو في مايو/آيار المقبل، وهو موعد انطلاق الموسم الكروي في الأردن، حيث يعود للالتحاق بتدريبات الحسين إربد.

بهذا يرتفع عدد المحترفين الأردنيين في الأندية العراقية، إلى 6 لاعبين، هم: "إحسان حداد (الشرطة)، نزار الرشدان (نوروز)، إبراهيم سعادة ومحمد أبو حشيش (الزوراء)، محمد آلرازم (القاسم)، حجازي ماهر (زاخو)".

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