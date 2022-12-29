رسميا ... ابو عابد مدربا للفيصلي

الوكيل الإخباري - اتفقت إدارة نادي الفيصلي، مع المدرب جمال أبو عابد على تجديد عقده مع الفريق رسميا لموسم واحد .



وجاء الاتفاق بين إدارة نادي الفيصلي وأبو عابد بعد جلسة إيجابية وفقا لما اعلنه النادي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك



وقاد أبو عابد فريق الفيصلي في منتصف مرحلة الذهاب خلال الموسم الماضي، ونجح في قيادته لاستعادة لقب بطولة الدوري.

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ويمتلك أبو عابد خبرة تدريبية كبيرة حيث عمل كمدرب مساعد بالمنتخب الأردني في عهد محمود الجوهري، وعين قبل سنوات مديرا فنيا له.

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